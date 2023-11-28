В Красноярском крае семьи, не использовавшие материнский капитал, получат индексацию на 7,5%

Кроме того, индексацию на 7,5% получат родители, сохранившие часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации.

Максимальное повышение ждёт те семьи, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом. Для них сумма вырастет сразу на 44 тысячи рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребёнка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 тысяч рублей.

Родители, сохранившие часть материнского капитала, также вправе рассчитывать на индексацию через два месяца. Если после всех распоряжений у семьи осталось, например, 375 тысяч рублей, именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 7,5%. В результате семья сможет распорядиться более высокими средствами в размере 403 тысяч рублей.

Информация о сумме неизрасходованного материнского капитала доступна родителям на портале «Госуслуги». Соответствующий сервис Социального фонда позволяет всегда иметь под рукой актуальные данные о средствах, которые семья может направить на существующие направления программы.

Отметим, с 1 февраля размер маткапитала на первого ребёнка вырастет почти до 631 тысячи рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребёнка вырастет до 833,8 тысячи рублей.