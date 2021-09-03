В Красноярском крае семьям с детьми школьного возраста продолжают выплачивать единовременное пособие
В Красноярском крае семьям с детьми школьного возраста продолжают выплачивать единовременное пособие
Напомним, по указу президента семьи, где есть школьники, должны получить по 10 тысяч рублей. Государственная помощь предназначена для подготовки детей к новому учебному году.
На сегодняшний день в Красноярском крае средства уже получили более 300 тысяч семей, общая сумма перечислений составила 4,1 млрд рублей.
В случае если родители не успели ещё подать заявление на получение денег, это можно сделать до 1 ноября на портале «Госуслуги» или в клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких дополнительных документов представлять не нужно - Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в других ведомствах. По новым обращениям решение будет приниматься в течение пяти рабочих дней, и в течение трёх рабочих дней - производится выплата.
Независимо от количества детей-школьников в семье заполняется одно заявление.
Телефон единого многоканального контакт-центра отделения ПФР по Красноярскому краю: 8-800-600-04-18 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный).