В Красноярском крае семьям с детьми школьного возраста продолжают выплачивать единовременное пособие

На сегодняшний день в Красноярском крае средства уже получили более 300 тысяч семей, общая сумма перечислений составила 4,1 млрд рублей.

В случае если родители не успели ещё подать заявление на получение денег, это можно сделать до 1 ноября на портале «Госуслуги» или в клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких дополнительных документов представлять не нужно - Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в других ведомствах. По новым обращениям решение будет приниматься в течение пяти рабочих дней, и в течение трёх рабочих дней - производится выплата.

Независимо от количества детей-школьников в семье заполняется одно заявление.

Телефон единого многоканального контакт-центра отделения ПФР по Красноярскому краю: 8-800-600-04-18 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный).