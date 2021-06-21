В Красноярском крае штраф за продажу несовершеннолетним зажигалок - до 70 тысяч

Речь идёт об установлении штрафных санкций за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Это, например, зажигалки с контейнером, баллоны, используемые для туристических плит, заправки зажигалок. Инициатором законопроекта совместно с депутатами выступила прокуратура Красноярского края.

Продажа несовершеннолетнему подобных товаров должна повлечь наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 40 тысяч рублей до 70 тысяч рублей.

Делается это для борьбы со «сниффингом» - новым видом токсикомании среди подростков. Вдыхание паров сжиженных углеводородных газов смертельно опасно, летальный исход может быть мгновенным.

Изменения в Закон «Об административных правонарушениях» тесно связаны с законопроектом «Об установлении ограничений на территории Красноярского края продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ». Этот документ также был принят депутатами во втором чтении.