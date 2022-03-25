В Красноярском крае снимают ряд ковидных ограничений

Для школ и детских садов:

- отменяется требование о закреплении за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором дети обучаются по всем предметам;

- в местах проведения аттестации теперь не требуется соблюдение 1,5-метровой социальной дистанции между обучающимися.

В то же время продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп, классов, отрядов, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций, но теперь это касается только закрытых помещений.

Для детских оздоровительных лагерей:

- сняты ограничения в части наполнения лагерей — теперь наполняемость возможна до 100% от предусмотренной проектом.

- сняты ограничения по закрытому режиму, отменён одномоментный заезд, теперь заезд может осуществляться в течение суток на весь период смены.

Перед началом каждой смены персонал организаций, организующих отдых детей и их оздоровление с круглосуточным пребыванием, должен пройти обследования на COVID-19 не ранее, чем за два календарных дня до дня выхода на работу.

Посещение социальной организации для детей лицами, не связанными с её деятельностью, допускается при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания и наличия сведений о вакцинации либо перенесённом заболевании в течение последних шести месяцев, либо наличия антител к возбудителю COVID-19.