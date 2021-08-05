В Красноярском крае составлена карта вакцинации от коронавируса

Теперь жители края могут наглядно оценить темпы вакцинации. На карте указано количество привитых первым компонентом вакцины. Глядя на неё, можно увидеть, что Таймыр уверенно лидирует по темпам вакцинации, здесь привились уже почти 40% от общего числа взрослого населения. Среди городов самое большое количество привитых — в Норильске (25% населения).

В Красноярске первым компонент получили 255 тысяч человек — это 22% взрослого населения.

Данные карты будут еженедельно обновляться в официальных группах в Instagram и «Вконтакте».