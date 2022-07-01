В Красноярском крае создали цифровую платформу для трудоустройства инвалидов

«Платформа даёт дополнительные возможности для трудоустройства соискателей. Здесь можно подавать заявки на господдержку, проведение совместных мероприятий и участие в инклюзивных проектах», - пояснил Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Сервис позволяет создать резюме, пройти профориентацию, получить доступ к банку вакансий. В коротких видео психологи объясняют, как адаптироваться в трудовом коллективе.

Работодатели с помощью платформы могут арендовать рабочие места в организациях, использующих труд инвалидов. Это альтернативный метод предоставления квоты на трудоустройство гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Такой механизм заработает в Красноярском крае с 1 сентября.

Предприятия посредством платформы могут организовать собеседования, получить консультации по квотированию рабочих мест или охране труда, подать вакансию, подробнее узнать о субсидировании стажировок или оснащении рабочих мест для граждан с инвалидностью.

Кроме того, здесь представлены проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, которые успешно реализуются в Красноярском крае. Ознакомиться с инклюзивной платформой «Пространство возможностей» можно по ссылке.