В Красноярском крае стартовал конкурс грантов на проведение экскурсий

«Данная мера поддержки реализуется в Красноярском крае впервые. Уверена, что она не только позволит популяризировать внутренние направления туризма и сделать их доступными для жителей, но и поддержать отрасль в низкий осенний сезон. Перечень компаний-победителей и экскурсий, которые будут доступны бесплатно, мы опубликуем по завершении конкурса на главном туристическом портале visitsiberia.info», — сообщила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Экскурсии будут рассчитаны на социальные категории граждан, а именно: детей, молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет включительно; лиц, получающих страховые пенсии и граждан предпенсионного возраста, инвалиды, многодетные семьи, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и ветеранов труда.

Подать заявку на участие могут туроператоры, турфирмы и некоммерческие организации, осуществляющие экскурсионные услуги и зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Красноярского края. Сделать это можно до 15 сентября. Ознакомиться с правилами можно по ссылке.

Организатор конкурса — краевое агентство по туризму.

Телефон для получения консультаций и разъяснений в период проведения конкурсного отбора: 8 (391) 211-00-97, Поддубная Ксения Николаевна.