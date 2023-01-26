В Красноярском крае стартовал конкурс путешествий выходного дня
В Красноярском крае стартовал конкурс путешествий выходного дня
Жителям региона могут поделиться своим маршрутом и рассказать, в каких местах они любят отдыхать.
Конкурс организовал краевой Туристский информационный центр совместно с АНО «Национальные приоритеты» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Жюри будут оценивать оригинальность предложенного маршрута, полнота описания, полезные советы (как удобнее добраться, где пообедать), описание зимних красот выбранного места, а также личные впечатления.
Итоги будут подведены 13 февраля. Победители получат сувениры с достопримечательностями региона.
Подробная информация об участии в конкурсе размещена на сайте Туристского информационного центра Красноярского края.