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В Красноярском крае стартовал конкурс путешествий выходного дня

В Красноярском крае стартовал конкурс путешествий выходного дня

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В Красноярском крае стартовал конкурс путешествий выходного дня

Жителям региона могут поделиться своим маршрутом и рассказать, в каких местах они любят отдыхать.

В Красноярском крае стартовал конкурс путешествий выходного дня

Конкурс организовал краевой Туристский информационный центр совместно с АНО «Национальные приоритеты» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Жюри будут оценивать оригинальность предложенного маршрута, полнота описания, полезные советы (как удобнее добраться, где пообедать), описание зимних красот выбранного места, а также личные впечатления.

Итоги будут подведены 13 февраля. Победители получат сувениры с достопримечательностями региона.

Подробная информация об участии в конкурсе размещена на сайте Туристского информационного центра Красноярского края.

Фото Витас Бенета
26 января в 16:30 580
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