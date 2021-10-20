В Красноярском крае стартовал конкурс творческих работ «Мама – это целый мир»

Конкурс приурочен к празднованию Дня матери, который в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября. Он проводится в рамках нацпроекта «Демография».

Свои работы участники могут отправить до 15 ноября на электронный адрес konkurs_krai@mail.ru. Работы принимаются по трём номинациям: «Фотография», «Видеоролик» и «Литературная работа «Слово о маме».

«Никогда не поздно говорить слова любви и благодарности своим матерям. Ведь сколько бы ни было нам лет, для каждого мама была, есть и останется навсегда самым главным и важным человеком в жизни», - считает Ирина Пастухова, министр социальной политики края.

Подробную информацию о конкурсе, а также форму заявки можно найти на сайтах министерства социальной политики Красноярского края и краевого центра семьи и детей.