В Красноярском крае стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма»

В региональном этапе конкурса могут участвовать специалисты туристской индустрии и самозанятые граждане с опытом работы не менее трёх лет. Организаторы отмечают, что работодатель конкурсанта должен быть зарегистрирован либо должен осуществлять хозяйственную деятельность в Красноярском крае.

Заявки можно подать по следующим номинациям: «Лучший работник службы приёма и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма», «Лучший экскурсовод (гид)», «Гид-переводчик».

Региональный этап разделён на два испытания. Первое проверит уровень осведомлённости участников в профессиональной сфере. А второе покажет их практические навыки. Финалисты будут решать задачи по своей специализации и пройдут короткое собеседование.

«Призёры и победители регионального этапа в Красноярском крае получают за первое место 50 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч рублей, за третье — десять тысяч рублей. Кроме того, победители будут представлять наш край на федеральном этапе, который начнётся 19 июля и пройдёт в дистанционном формате», — отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Подать заявку на участие можно до 31 мая по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 120, либо по электронной почте: konkurs.turizm@inbox.ru

Ознакомиться с перечнем документов и скачать заявление и анкету можно по ссылке.