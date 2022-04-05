В Красноярском крае стартовал региональный этап конкурса «Учитель года»

Наибольшее количество заявок поступило от учителей начальных классов – 14, учителей русского языка и литературы – 10, иностранного языка – 5, математики – 4, истории – 4, химии – 2, технологии – 2, биологии – 4 и по одной заявке от учителей физики, информатики, географии, физической культуры, музыки.

Отборочный этап конкурса проходит в дистанционном формате и продлится до 8 апреля. Далее участникам предстоит пройти ещё два этапа - «Урок» и «Индивидуальное компетентностное испытание». По итогам отборочного тура эксперты отберут 30 человек для продолжения борьбы за звание «Учитель года Красноярского края - 2022». Финал состоится очно с 25 по 29 апреля в красноярском лицее № 7.

Норильск в этом году представит учитель иностранных языков лицея № 3 Леонид Малов. Он уже общался с корреспондентами «Заполярной Правды» и рассказал, что сам стал выпускником этого учебного заведения в 2005 году: «Лицей дал мне фундамент, на котором я могу строить дальнейшую жизнь. Доказал, что на ошибках учатся, они не проходят бесследно. Я научился ценить то, что есть, гордиться тем, что было, и всегда быть готовым к тому, что будет. Хочется, чтобы и мои ученики ценили это место. Педагогическое кредо Леонида: «Нет ничего невозможного, есть только маловероятное».