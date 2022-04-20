В Красноярском крае стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»

Его организатором выступает федеральное агентство по делам молодёжи, а оператором является Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи.

Главная цель конкурса - создать условия для устойчивого развития волонтёрских инициатив в Красноярском крае, которые будут нацелены на повышение качества жизни.

Принять участие в конкурсе могут зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации и государственные и муниципальные учреждения.

Направления конкурса:

- школьное волонтёрство – содействие вовлечению учащихся общеобразовательных организаций к волонтёрству;

- студенческое волонтёрство – повышение общественной активности учащихся профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений путём вовлечения их в волонтёрскую деятельность;

- волонтёрство трудоспособного населения – продвижение добровольчества среди трудоспособного населения, в том числе развитие семейного волонтёрства, корпоративной добровольческой деятельности на благо общества при поддержке и поощрении со стороны компании;

- «серебряное» добровольчество – обеспечение самореализации граждан старшего поколения в возрасте от 56 лет через волонтёрскую деятельность.

Отправить заявку участникам необходимо на электронную почту – rcvolonteers.krsk@yandex.ru с пометкой «На конкурс РДД» до 26 апреля. Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону +7 (391) 234-64-99 (доб. 4) и электронному адресу: rcvolonteers.krsk@yandex.ru.