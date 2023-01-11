В Красноярском крае стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Лучшие результаты заключительного этапа приравниваются к вступительному экзамену по соответствующему предмету. При этом, поступив в вуз, ребята смогут претендовать на получение гранта президента РФ в размере 25 тысяч рублей ежемесячно в течение всего обучения.

«Всероссийская олимпиада – главное интеллектуальное состязание для школьников, способ выявить тех, кто в будущем внесет свой вклад в развитие края и страны, - подчеркнула Светлана Маковская, министр образования края. - Она проводится по 24 предметам, победителям гарантируется поступление в профильный российский вуз без экзаменов. Уверена, что региональный этап пройдёт на высоком организационном, творческом уровне, станет значимым событием для ребят».

Региональный этап олимпиады продлится до 22 февраля. Для всех школьников подготовлены единые задания, которые разработали центральные предметно-методические комиссии. Победители и призёры регионального этапа смогут претендовать на губернаторскую стипендию.

По результатам будут определены участники заключительного этапа олимпиады, который пройдёт с 16 марта по 30 апреля.