В Красноярском крае стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»

Значок «Красная гвоздика» до 22 июня будут распространять волонтёры в 78 регионах страны. Кроме того, его можно приобрести в онлайн-магазинах и торговых сетях.

В Красноярском крае акция проходит с 2018 года при поддержке краевого агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития. Добровольцы распространят четыре тысячи значков «Красная гвоздика» в 26 муниципальных образованиях, включая Красноярск и Норильск.

В Красноярске на площади Революции с 27 апреля до 8 мая будет работать стационарная площадка акции в реконструированном вагоне военного времени.

«У праздника Победы есть разные символы и традиции. Важный символ – красные гвоздики, которые мы дарим ветеранам, возлагаем к памятникам и Вечному огню. Цвет гвоздик символизирует кровь, пролитую за Родину, а стойкость и выносливость этих цветов напоминают о мужестве героев. Образ гвоздик воплощён в значках, которые с удовольствием носят взрослые и дети, отдавая дань памяти тем, кто не пожалел свой жизни за миллионы жизней соотечественников», - отмечают организаторы акции.

Добавим: по итогам всероссийской акции в 2021 году фонд «Память поколений» совместно с «Волонтёрами Победы» и «серебряными» волонтёрами собрали для помощи ветеранам более 5,5 миллиона рублей, общая сумма сборов составила более 28,5 миллиона рублей.

Все средства, собранные от реализации значков, направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи участникам боевых действий, в которых принимала участие наша страна. В эту помощь входят операции, курсы реабилитации, современные протезы и слуховые аппараты, дорогостоящие электрические коляски и комплекты медикаментов.