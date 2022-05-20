В Красноярском крае стартовала кампания «Налоговый вычет за спорт - 2023»

Налоговый вычет за спорт начал действовать с этого года. Теперь при посещении бассейнов, спортзалов, фитнес-клубов и других физкультурно-спортивных организаций можно вернуть до 15,6 тыс. рублей в год (13% от максимальной суммы 120 тысяч рублей). Вычет можно получить не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновлённых. Предоставить налоговый вычет за спорт могут только организации и ИП, входящие в официальный перечень. Сейчас в нём содержится 128 позиций, а в следующем году список значительно расширится.

Для включения в официальный перечень 2023 года организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить пакет документов до 3 октября 2022 года в Красноярский краевой институт развития физической культуры и спорта по адресу: г. Красноярск, ул. Охраны Труда, 20, телефон 8(391)201-62-60. Ознакомиться со списком организаций, уже предоставляющих налоговый вычет за спорт можно на сайте министерства спорта Красноярского края по ссылке.

Возвращая потраченные на спорт деньги, государство стимулирует население заниматься физической активностью в соответствии с федеральным проектом «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».