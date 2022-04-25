В Красноярском крае стартовала неделя иммунизации

Цель проведения данного мероприятия - увеличить охват вакцинацией детей и взрослых путём информирования широких слоев населения, родителей, работников здравоохранения, представителей органов исполнительной власти о важности иммунизации для сохранения жизни и здоровья человека.

В рамках ЕНИ-2022 проводится не только плановая иммунизация населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, но и подчищающая иммунизация против полиомиелита и кори, в том числе граждан, проживающих в труднодоступных районах, внутренних мигрантов, граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины.

Иммунизация помогает делать мир безопаснее – начиная с самой первой вакцины от оспы и заканчивая новейшими мРНК-вакцинами, которые используются для предупреждения тяжёлых случаев заболевания COVID-19.