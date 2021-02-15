В Красноярском крае стартовала перепись малого бизнеса

Чтобы принять участие в переписи, необходимо заполнить анкету, в которой предприниматель должен указать данные о своей работе за 2020 год, а именно: численность работников, фонд заработной платы, выручка от реализации товаров, оказания услуг, имущество (здания, транспорт, оборудование и т. д.), применяемая система налогообложения и т. д. Сделать это можно нескольким способам:

– заполнить бумажный вариант и доставить лично;

– отправить электронный вариант на почту Красноярскстата;

– через единый портал госуслуг (с 1 марта по 1 мая);

– при наличии электронной цифровой подписи анкету можно заполнить на сайте Росстата;

– у операторов электронного документооборота.

«Сплошной учёт деятельности малого бизнеса в России проводится каждые пять лет. Мы рассчитываем, что в ходе экономической переписи субъектов МСП в Красноярском крае сможем получить сведения, которые позволят в будущем адресно оказывать помощь предприятиям и предусмотреть более эффективные подходы в сфере развития предпринимательства», — отметила руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии +7 (3912) 213-93-60.