В Красноярском крае стартовала подписная кампания на второе полугодие 2022 года

Оформить подписку на печатную прессу можно по каталогу Почты России. В её подписном агентстве представлено более 6000 изданий, в том числе на национальных языках разных народов России. Среди них - общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы.

Подписка оформляется и на сайте Почты России в разделе «Онлайн-подписка». Издания в электронном каталоге сгруппированы как по названию, так и по индексу или издателю. Для удобства поиска они упорядочены по категориям, читательским предпочтениям, темам, алфавиту и популярности.

Клиент выбирает удобный для себя способ получения корреспонденции: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении.

Оформить подписку также можно в мобильном приложении почты, в любом почтовом отделении и на дому с помощью почтальона.

Клиенты Почты России могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания для социальных учреждений в разделе федеральной программы «Дерево добра». Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и подарочные издания можно в любом почтовом отделении, а также на сайте Почты России.