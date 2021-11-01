В Красноярском крае стартовали профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее».
В Красноярском крае стартовали профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее».
Одной из первых заработала площадка на базе Центра внешкольной работы в Норильске.
Профессиональные пробы — один из ключевых этапов проекта, где школьники на практике знакомятся с существующими профессиями, пробуют себя в них. Участники учатся работать с оборудованием, программным обеспечением и реальными расходными материалами при необходимости. Местами для проведения проб выступают колледжи, техникумы, кванториумы, организации дополнительного образования и другие сертифицированные площадки.
В норильском Центре внешкольной работы ребята под руководством наставника пробовали себя в профессии педагога дополнительного образования по хореографии: изучили структуру занятия, узнали о современных стилях танцев, научились выполнять несколько танцевальных движений, а также разработали свой план занятия, включающий изученные движения.
Всего в Красноярском крае запланировано более 400 профессиональных проб разных профессий. После их прохождения каждому участнику будут представлены рекомендации для дальнейшего профессионального роста.
В 2021 году участие в проекте возможно как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке https://bvbinfo.ru/ или обратиться к педагогам в школе, ответственным за реализацию проекта.
«Билет в будущее» реализуется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образования». Федеральным оператором в 2021 году является Фонд гуманитарных проектов.