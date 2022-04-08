В Красноярском крае стартовало обучение инструкторов-проводников по пешеходному туризму и трекингу

«В Красноярском крае активные виды туризма очень популярны – красноярцы и гости региона посещают Ергаки, Столбы, экопарк «Гремячая грива». С учётом возрастающего спроса есть необходимость подготовить профессиональные кадры, способные обеспечить качество и безопасность предоставляемых услуг. В этот раз мы разработали программу, в которой много практических кейсов, так как мы понимаем, что подобные навыки позволят проводникам реагировать быстро и эффективно в кризисной ситуации», - пояснила Ольга Василенко, руководитель агентства по туризму Красноярского края.

Курс, который продлится до конца апреля, включает в себя 256 академических часов подготовки. Помимо лекционных и контрольных занятий запланированы и практические. Слушатели программы уже прошли практикум по организации радиосвязи и лавинной безопасности. В национальном парке «Красноярские Столбы» в условиях максимально приближенных к реальным инструкторы-проводники отрабатывали алгоритмы действий при лавиноопасной ситуации. В ближайшие выходные запланирован практикум по оказанию первой медпомощи.

«Любой человек, занимающийся экстремальными видами спорта, понимает, что на маршруте он несёт ответственность не только за свою жизнь, и цена ошибки может быть очень высока. Блок подготовки по лавинной безопасности позволяет отработать тот необходимый минимум, который даст возможность в случае непредвиденной ситуации спасти товарища. Как не попасть в лавину? Как найти пострадавшего? Методика и оценка рисков лавинной безопасности, транспортировка пострадавшего - это лишь малая толика вопросов, рассмотренных на практикуме. Для меня и коллег очень полезно и познавательно!» - рассказал Юрий Тютрин, инструктор-проводник, генеральный директор фирмы «Анабар Тур» (Хатанга).

Как правило, инструктор-проводник отвечает за подготовку туристов к прохождению маршрута, планирует режим питания, заботится о запасах воды, местах остановок и ночевок, при необходимости корректирует программу путешествия, проводит инструктаж по безопасности и контролирует состояние участников похода.

Обучение специалистов проходит за счёт краевого бюджета на базе Сибирского федерального университета. По завершении программы слушателям выдадут диплом о профессиональной переподготовке.