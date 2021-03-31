В Красноярском крае темпы вакцинации от коронавируса опережают общероссийские

Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края, уверен, что на сегодняшний день приоритетным направлением работы остаётся вакцинация населения. В начале апреля для поддержания темпов вакцинации в Красноярский край поступит ещё 23,5 тысячи доз препарата. Помимо вакцины «Спутник V» в отдалённые северные районы планируется поставить небольшую партию вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор».

Всего в Красноярском крае первым компонентом вакцины «Спутник-V» привиты 126 970 человек, вторым - 85 471 человек. К осени планируют привить от коронавируса 60% взрослого населения. В нашем регионе это 1 339 855 человек. Сейчас план по вакцинации в крае выполнен на 9,3%. В целом по России этот показатель составляет 9,17%.