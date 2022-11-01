В Красноярском крае участники специальной военной операции освобождаются от уплаты транспортного налога

Как сообщил председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко, законопроект уже поступил на рассмотрение депутатов. «Рассчитываю, что профильный комитет качественно и оперативно подготовит законопроект к принятию», — отметил спикер.

Поправки в Закон края «О транспортном налоге» подготовлены для поддержки граждан, привлечённых для участия в специальной военной операции. Льготу предлагается предоставить за налоговые периоды 2021 и 2022 годов в отношении транспорта, зарегистрированного до 25 октября 2022 года включительно. Освобождение от уплаты налога касается как призванных по частичной мобилизации, так и заключивших контракт о прохождении военной службы и добровольцев.

К слову, на прошлой сессии депутаты в первом чтении приняли поправки в краевой закон о земельных отношениях, согласно которым в перечень тех, кто может бесплатно получить участки на государственной или муниципальной земле, добавляются ветераны боевых действий. Также ветераны боевых действий включены в число категорий лиц, чьим детям предоставляется преимущественное право приёма в кадетские корпуса.