В Красноярском крае усиливается контроль за соблюдением масочного режима

15 июля в Красноярском крае подтвердили ещё 122 случая заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии превысило 75 тысяч. Выздоровели 70 человек, умерли - семеро. Всего в нашем регионе скончались 3839 человека с коронавирусом.

Больше всего новых заражённых зарегистрировали в Красноярске - 52 человека, в Ачинске и Канске - по 5. В Норильске новых заболевших нет. Всего же в нашем городе диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 3121 человеку.

Меры по предотвращению распространения коронавируса обсуждались вчера на краевом оперштабе. По словам заместителя председателя правительства Алексея Подкорытова, за последние две недели жители края стали чаще обращаться в поликлиники и больницы с признаками заболевания. Растет количество пациентов, находящихся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе и на аппаратах ИВЛ. В связи с этим было принято решение усилить контроль за соблюдением в общественных местах масочного режима. А вот новые ограничения пока вводиться не будут. Однако изменения в указ могут быть внесены, если эпидемиологическая ситуация в крае будет ухудшаться.

- Медицинские учреждения края сейчас готовы принять возрастающее количество пациентов с коронавирусной инфекцией. Но первостепенная задача - пресечь рост заболеваемости. Справиться с ней мы можем только совместными усилиями. Понятно, что все устали от ограничений. Но иного выхода у нас нет: давайте заботиться о себе, о здоровье окружающих нас родных, коллег и друзей, - подчеркнул Александр Усс, губернатор Красноярского края.

О том, почему в регионе могла ухудшиться ситуация с коронавирусом, рассказали на сайте красноярской краевой больницы. Одной из главных причин нового всплеска заболеваемости в данный момент медики считают увеличение мобильности населения - люди стали активно ездить внутри и за пределы регионов, посещать общественные места, а параллельно многие перестали соблюдать элементарные меры инфекционной безопасности.

- Мы немножко все подрасслабились, думая, что инфекция заканчивается, что мы можем спокойно снять маски, встречаться в больших коллективах и при этом не прививаться. Собственно, это три основные причины - активность граждан, элементарное пренебрежение средствами профилактики - ношения масок, ограничения контактов и соблюдения дистанции, а также не очень активный настрой граждан к вакцинации и привели к нынешней ситуации, - поделился своим мнением главный врач краевой больницы Егор Корчагин.

Корчагин считает, что вакцинация и соблюдение профилактических требований - это социальная ответственность каждого человека перед остальными членами общества.

- Если я не вакцинировался, если я не ношу маску, не соблюдаю никаких правил самоограничения, то я подвергаю опасности друзей, соседей, родственников, любимых - всех, кто вокруг меня. Никто из нас не хочет сидеть на локдауне - это скучно, это грустно, это выматывает, но, чтобы этого избежать, нам всем надо делать простые действия - носить маски и вакцинироваться, тогда мы быстрее выйдем из этой ситуации, быстрее накопим популяционный иммунитет и вернёмся к нормальной жизни, - заключил главный врач ККБ.