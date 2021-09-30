В Красноярском крае установлен прожиточный минимум на 2022 год

Напомним, что в связи с изменениями в федеральном законодательстве расчёт прожиточного минимума происходит по новым правилам. Если ранее базой для расчёта была стоимость продуктового набора, то теперь в его основе лежит величина медианного среднедушевого дохода (сумма, меньше которой получают 50% граждан и больше которой получают остальные 50% граждан). Также прожиточный минимум устанавливается на весь год, а не поквартально, как прежде.

В 2022 году в Красноярском крае прожиточный минимум будет увеличен на 2,5% и составит 13 744 рубля. Для трудоспособного населения он составит 14 981 рубль, для пенсионеров - 11 820 рублей и для детей - 14 447 рублей. Также установлены коэффициенты дифференциации для отдельных территорий, исходя из природно-климатических условий проживания.