В Красноярском крае увеличен норматив заготовки дров к отопительному сезону

На комитете Законодательного собрания по природным ресурсам и экологии депутаты обсудили два законопроекта о заготовке дров.

Согласно первому жители края могут заготавливать древесину по договорам для собственных нужд, в том числе дрова при отсутствии централизованного отопления. По краю норматив составляет 20 кубометров лесных насаждений ежегодно на семью. Для жителей Богучанского, Енисейского, Кежемского, Мотыгинского, Туруханского, Северо-Енисейского, Эвенкии и Таймыра он изначально был увеличен на 50% - до 30 кубометров. В своих обращениях северяне просили депутатов еще увеличить норму связи с суровым климатом и долгим отопительным сезоном, и на майской сессии в первом чтении были приняты поправки – норма выросла на 75% до 35 кубометров. Эта норма теперь распространяется на Енисейск и Лесосибирск.

«Также поступило предложение учесть дополнительную норму, связанную с тем, что людям в сельской местности необходимо отапливать не только дома, но и другие постройки, например, стайки и бани. В существующей редакции закона эти потребности не учтены, мы этот недочет исправляем», - пояснил председатель комитета Виталий Дроздов. Эта поправка предлагает на 5% увеличить норму заготовки дров для жителей всего края, кроме агломерации Красноярска, как раз для отопления различных надворных построек.

На комитете краевой Минлесхоз представил новый законопроект, который предлагает выделять субсидию лесозаготовителям, которые будут бесплатно обеспечивать людей дровами. Речь про остатки от лесозаготовки, которые не востребованы на рынке, но при этом подходят для использования в качестве дров. По данным министерства, предприниматели готовы предоставлять до 600 тыс. кубических метров дров в год.

«Жителями выдается разрешение на заготовку дров, а выделенный участок может быть далеко в лесу, и человеку нужно туда добраться, заготовить лес, вывезти его. При этом есть профессиональные лесозаготовители, которым не нужны все части деревьев, и дрова они привезут сами», - отметил Виталий Дроздов. Новый законопроект позволит достичь нескольких целей – создать еще один механизм обеспечения людей дровами, поддержать предпринимателей и дополнительно смотивировать их не захламлять свои участки отходами лесопиления.

У депутатов возник целый ряд вопросов к механизму реализации предлагаемого закона: сколько кубов получит на руки один человек, как будет контролироваться выдача древесины, соотноситься объем полученной субсидии и переданных дров. В дискуссии приняли участие зампредседателя комитета Юрий Захаринский, депутаты Елена Пензина, Ирина Иванова, Алексей Кулеш, Алексей Бойков, Александр Глисков, Денис Терехов, Владимир Чернышенко, Екатерина Уделько.

Виталий Дроздов предложил министерству учесть все замечания и предложения и доработать законопроект, чтобы вернуться к нему на следующей неделе, так как оба закона нужно принять до начала отопительного сезона.