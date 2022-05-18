В Красноярском крае увеличена выплата на оснащение рабочих мест для инвалидов

Служба занятости компенсирует работодателям затраты на приобретение необходимого оборудования, мебели, техники. Организацию процесса трудоустройства служба занятости возьмёт на себя. Будут учтены рекомендации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, образование, опыт работы, навыки и умения кандидатов. «В Красноярском крае выстроена система трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья. Минтруд России неоднократно отмечал её и рекомендовал другим субъектам для использования в работе», – рассказал Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Отметим, что одним из механизмов трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья также является квотирование рабочих мест. В банке вакансий краевой службы занятости представлены три тысячи квотируемых рабочих мест для инвалидов от 991 работодателя.

Так, 95 предприятий и организаций края предлагают для граждан с инвалидностью более 500 вакансий с заработной платой свыше 50 тысяч рублей, 40 предприятий создали 248 рабочих мест с заработной платой более 70 тысяч рублей, 14 предприятий края выделили инвалидам 105 рабочих мест с заработной платой 100 тысяч рублей и более.

Работодатели предлагают вакансии как для квалифицированных специалистов, так и для тех, кто не имеет квалификации и опыта работы. Соискателям доступны разные типы занятости с учётом состояния здоровья: надомный труд, удалённая работа, гибкий график, временное или постоянное трудоустройство.