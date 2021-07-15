В Красноярском крае увеличили объёмы производства кислорода

«Ситуация с заболеваемостью covid в крае остаётся достаточно сложной. В сравнении с прошлым годом в кислороде нуждается большее количество заболевших. Сейчас перед производителями медицинского кислорода стоит очень важная задача - увеличить объёмы производства. Каждый килограмм, каждая тонна кислорода важны, чтобы наши граждане получили кислородную поддержку и смогли выздороветь», - сказал Евгений Афанасьев, краевой министр промышленности энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, который проверил, как работает новая установка по производству кислорода.