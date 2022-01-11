В Красноярском крае увеличились выплаты за рождение двойняшек и тройняшек

С этого года повышение в среднем составит от 3 до 4 тысяч рублей в зависимости от территории проживания. В Норильске за каждого ребёнка родители получат по 108 674 рубля, в прошлом году эта сумма составляла 104 595 рублей.

«Рождение и воспитание детей накладывает на родителей немалые финансовые траты, тем более когда одновременно рождаются сразу нескольких малышей. Поэтому ещё в 2011 году правительство края приняло решение о дополнительной поддержке таких семей. Сейчас это одна из выплат, оказываемых в рамках национального проекта «Демография». Только за 2021 год из бюджета края было выделено почти 42 миллиона рублей, которые получили родители 529 двойняшек и тройняшек», - сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Оформить все выплаты родители могут дистанционно через портал «Госуслуги». Также это можно сделать в ближайшем отделе МФЦ или по предварительной записи в территориальном отделении соцзащиты. Для получения вышеуказанной выплаты одному из родителей необходимо предоставить паспорт и свидетельства о рождении детей.