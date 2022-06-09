В Красноярском крае увеличился размер штрафа за разведение огня в лесу

Ранее виновникам возникновения ландшафтных и лесных пожаров грозил штраф в размере 4 тысяч рублей, юрлицам — до 400 тысяч рублей. Сейчас суммы увеличились в 15-20 раз для физлиц, и в два-три раза для юрлиц. Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности, влекущее за собой возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, составит 2 млн рублей.

Напомним, что с апреля в регионе действует особый противопожарный режим. На природе запрещено разводить костры, сжигать мусор, устраивать пал сухой травы и проводить другие пожароопасные работы.

Если вы обнаружили пожар в лесу, то следует позвонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00 либо по номеру 112; отправить сообщение через мобильное приложение «Берегите лес».