В Красноярском крае ужесточают антиковидные меры

В связи с ростом заболеваемости в регионе вновь вводят некоторые ограничения. С сегодняшнего дня все организации общественного питания могут работать только с 07.00 до 23.00. Данные изменения не коснутся обслуживания на вынос, доставки заказов, организации питания для работников, деятельности общепита в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса.

Также сохраняется запрет на работу танцполов внутри помещений общепита.

До 14 ноября включительно продлили ограничения по наполняемости залов в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, во дворцах и домах культуры, других учреждениях культуры и искусства. Напомним, что залы могут быть заполнены лишь на 50% от общей вместимости с равномерной рассадкой зрителей.

То же касается и спортивных мероприятий. При этом конкретное количество зрителей определяется организатором с учётом предложений санитарного врача по краю.

В указе также отмечено, что с 15 ноября заполняемость объектов культуры и спорта увеличится до 70% от общей вместимости при условии равномерной рассадки зрителей.

С 1 ноября доступ зрителей, достигших 18 лет, на культурные и спортивные мероприятия будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих документов:

действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию гражданина;

– действующего QR-кода о перенесённом заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев);

– оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе;

– оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенёс новую коронавирусную инфекцию;

– оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Также в крае ужесточён контроль за соблюдением масочного режима и прочих санитарных норм.