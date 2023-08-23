В Красноярском крае в эти выходные стартует сезон охоты на пернатую дичь

С 21 июля в ведомство поступило более 14,5 тысяч заявлений на получение соответствующего разрешения. Положительное решение из них получили чуть более 3,8 тысяч заявлений. Напомним, подать заявление можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, региональный портал и МФЦ.

Чтобы получить разрешение на охоту, гражданам нужно собрать определённый пакет документов. А именно: разрешение на ружьё, охотничий билет федерального образца и так называемое разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Его можно получить в министерстве экологии и рационального природопользования.

После одобрения заявления охотничий билет можно получить в течение пяти рабочих дней.

За нарушение правил охоты гражданам грозит штраф от 500 до 4 тысяч рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. Кроме того, охотник, незаконно добывший дикое животное, обязан возместить ущерб, причинённый животному миру. Так, за незаконную охоту на утку придётся заплатить от 1800 рублей, тетерева – от 6000 рублей, глухаря – от 18 000 рублей.

С начала текущего года министерством было проведено более 2,8 тысяч рейдов, в ходе которых выявлено порядка 500 нарушений, в том числе с признаками состава уголовных преступлений – 35.

Ознакомиться с правилами охоты подробнее можно на сайте министерства.

В ведомстве также отметили, что в Красноярском крае с 1 августа продолжается сезон охоты на кабанов, овцебыков, сибирского горного козла, бурого медведя и волка.