В Красноярском крае вакцинация станет обязательной для сотрудников нескольких сфер

По решению Дмитрия Горяева обязательной вакцинации подлежат:

- работники сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания;

- работники сферы торговли, общественного питания, транспортных, гостиничных и иных услуг;

- госслужащие;

- работники МФЦ;

- работники финансовых организаций,

- работники по оказанию услуг почтовой связи;

- работники салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков;

- работники сферы бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток;

- работники сферы ЖКХ и энергетики;

- работники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей;

- работники театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов;

- лица, работающие вахтовым методом;

- лица, проживающие на постоянной основе в социальных учреждениях.

В планах - до 15 сентября привить не менее 60% от общей численности трудящихся в вышеназванных сферах.