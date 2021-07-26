В Красноярском крае вакцинация станет обязательной для сотрудников нескольких сфер
В Красноярском крае вакцинация станет обязательной для сотрудников нескольких сфер
Главный санитарный врач региона подписал соответствующее постановление.
По решению Дмитрия Горяева обязательной вакцинации подлежат:
- работники сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания;
- работники сферы торговли, общественного питания, транспортных, гостиничных и иных услуг;
- госслужащие;
- работники МФЦ;
- работники финансовых организаций,
- работники по оказанию услуг почтовой связи;
- работники салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков;
- работники сферы бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток;
- работники сферы ЖКХ и энергетики;
- работники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей;
- работники театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов;
- лица, работающие вахтовым методом;
- лица, проживающие на постоянной основе в социальных учреждениях.
В планах - до 15 сентября привить не менее 60% от общей численности трудящихся в вышеназванных сферах.