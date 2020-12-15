В Красноярском крае внесли изменения в порядок охоты
В Красноярском крае внесли изменения в порядок охоты
На заседание охотхозяйственного совета был рассмотрен вопрос изменения параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.
Для сохранения и увеличения численности отдельных видов животных и условий среды их обитания будёт введён ряд ограничений и запретов, а также планируется изменить сроки охоты.
Среди новых запретов запрещается использование тепловизоров, а также приборов ночного видения. Документ регламентирует использование световых устройств и определяет требования к осуществлению охоты с использованием петель.
Особо внимание при формировании запретов были приняты предложения, поступившие от охотпользователей края, научного сообщества и уполномоченного органа в области ветеринарии.