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В Красноярском крае внесли изменения в порядок охоты

В Красноярском крае внесли изменения в порядок охоты

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В Красноярском крае внесли изменения в порядок охоты

На заседание охотхозяйственного совета был рассмотрен вопрос изменения параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

В Красноярском крае внесли изменения в порядок охоты

Для сохранения и увеличения численности отдельных видов животных и условий среды их обитания будёт введён ряд ограничений и запретов, а также планируется изменить сроки охоты.

Среди новых запретов запрещается использование тепловизоров, а также приборов ночного видения. Документ регламентирует использование световых устройств и определяет требования к осуществлению охоты с использованием петель.

Особо внимание при формировании запретов были приняты предложения, поступившие от охотпользователей края, научного сообщества и уполномоченного органа в области ветеринарии.

Фото из открытых источников
15 декабря в 15:05 760
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