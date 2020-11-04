МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Красноярском крае волонтёры возобновили свою деятельность

В Красноярском крае волонтёры возобновили свою деятельность

Главная / Новости / Общество

В Красноярском крае волонтёры возобновили свою деятельность

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции волонтёры движения «МыВместе» возобновили доставку продуктов и медикаментов пожилым людям.

В Красноярском крае волонтёры возобновили свою деятельность

Весной 2020 года по инициативе Александра Усса, губернатора Красноярского края, в период пандемии было создано движение волонтёров «Наши люди», которые также присоединились к благотворительной акции. На протяжении полугода штаб волонтёров доставлял продуктовые наборы одиноким родителям, у которых несколько детей. А сейчас активисты будут доставлять медикаменты и продукты пожилым людям.

Чтобы оставить заявку на доставку продуктов и медикаментов первой необходимости, нужно позвонить на федеральную линию либо региональную 8-800-100-53-19 (кнопка «3»).

Фото из открытых источников
4 ноября в 14:45 510
ВолонтёрыПомощьМыВместе
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также