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В Красноярском крае возобновят выплаты медикам, работающим в красной зоне

В Красноярском крае возобновят выплаты медикам, работающим в красной зоне

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В Красноярском крае возобновят выплаты медикам, работающим в красной зоне

Такое поручение губернатор края дал министру здравоохранения Борису Немику.

В Красноярском крае возобновят выплаты медикам, работающим в красной зоне

На сегодняшний день в регионе продолжается подъём числа заболеваний коронавирусом. Однако дополнительные выплаты, которые ранее были прекращены ввиду стабилизации эпидобстановки, не восстановлены. В ближайшее время власти исправят ситуацию.

Данные выплаты были установлены в регионе в мае прошлого года для медиков, работающих с пациентами, у которых был подтверждён коронавирус. Доплату получали врачи, средний и младший персонал, сотрудники реанимационных отделений с наиболее тяжёлыми пациентами и медики, работающие в приёмных отделениях инфекционных госпиталей и находящиеся в длительной обсервации.

Фото Ирина Яринская
16 июля в 13:52 310
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