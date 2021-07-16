В Красноярском крае возобновят выплаты медикам, работающим в красной зоне

На сегодняшний день в регионе продолжается подъём числа заболеваний коронавирусом. Однако дополнительные выплаты, которые ранее были прекращены ввиду стабилизации эпидобстановки, не восстановлены. В ближайшее время власти исправят ситуацию.

Данные выплаты были установлены в регионе в мае прошлого года для медиков, работающих с пациентами, у которых был подтверждён коронавирус. Доплату получали врачи, средний и младший персонал, сотрудники реанимационных отделений с наиболее тяжёлыми пациентами и медики, работающие в приёмных отделениях инфекционных госпиталей и находящиеся в длительной обсервации.