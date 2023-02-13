В Красноярском крае впервые диагностировали новый штамм Омикрона — «Кракен»

Дмитрий Горяев, главный санитарный варя Красноярского края, уверен: факт циркуляции «Кракена» на территории края не повлечет за собой введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер.

«Кракен» — подвид Омикрона, который впервые был выявлен в России в январе 2023 года.

Главная опасность нового подвида COVID-19 заключается в том, что он способен уходить от иммунного ответа организма. Кроме того, он устойчив к защите, которую обеспечивает вакцина, а также может заразить повторно тех, кто относительно недавно болел предыдущими формами коронавируса. Его высокая способность передаваться от человека к человеку означает, что тяжелых последствий от «Кракена» станет больше. Возникновение вируса совпало со всплеском простудных заболеваний, что может с двойной силой ударить по организму заразившегося.