В Красноярском крае всё большую популярность набирают онлайн-услуги по оформлению ипотеки

Как сообщает краевое управление Росреестра, во втором квартале в электронном виде было зарегистрировано 8 748 ипотечных кредитов, а в первом — 4 903. Таким образом, «онлайн-ипотека» увеличилась на 78%.

Возможность онлайн-регистрации появилась благодаря проекту «Электронная ипотека за один день», который реализуется на территории региона. В рамках проекта Росреестр сотрудничает с кредитными организациями, определён алгоритм взаимодействия по сокращению сроков государственной регистрации договоров ипотеки в электронном виде. Всё это позволяет гражданам оформить право собственности на недвижимость в кротчайшие сроки.