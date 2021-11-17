В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю, сообщает newslab.ru. Охват профилактическими прививками не менее 80% от общего числа граждан этой категории должен быть достигнут к 15 января 2022 года.

«Министерству здравоохранения края и медицинским организациям необходимо принять дополнительные меры по иммунизации против новой коронавирусной инфекции лиц в возрасте 60 лет и старше. Напомню, что в крае среди них сохраняется высокая заболеваемость. При этом практически единственным вариантом защитить себя является вакцинация», — написал главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.