В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для студентов

Подписанное постановление на своём Telegram-канале опубликовал главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Согласно документу, обязательной вакцинации против коронавируса подлежат студенты колледжей, техникумов и вузов старше 18 лет. До 15 марта сделать прививку должны 80% обучающихся.