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В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для студентов

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для студентов

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В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для студентов

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для студентов

Подписанное постановление на своём Telegram-канале опубликовал главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Согласно документу, обязательной вакцинации против коронавируса подлежат студенты колледжей, техникумов и вузов старше 18 лет. До 15 марта сделать прививку должны 80% обучающихся.

Фото Ирина Яринская
26 января в 13:00 480
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