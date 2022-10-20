В Красноярском крае вводится режим «уровень базовой готовности»

Вчера президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности объявил на новых территориях страны - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях — режим военного положения. В регионах Центрального и Южного федеральных округов — Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь — вводится уровень повышенной готовности.

«В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан Указ о введении военного положения в этих четырёх субъектах РФ. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная Дума», - сообщил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин наделил губернаторов региона дополнительными полномочиями.

«Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищённость критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции. Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы», - добавил президент.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина на территории Красноярского края объявляется режим – уровень базовой готовности. В нашем регионе должна быть усилена охрана общественного порядка, населения, важных объектов в первую очередь, транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Отдельно краю, как и другим регионам страны, поставлена задача обеспечить необходимые потребности Вооруженных сил нашей страны», - сообщил в своём Telegram-канале Александр Усс.

Кроме того, глава региона добавил, что на территории Красноярского края будет сформирован оперативный штаб, в который будут включены представители федеральных ведомств для совместной реализации всего комплекса задач, определённых президентом страны.

«Также в соответствии с поручениями главы государства, готовится проект указа губернатора края о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей – он будет рассмотрен в понедельник на заседании президиума правительства края. Мы должны проявить максимальную заботу о семьях наших земляков, защищающих с оружием в руках интересы нашей Родины», - в заключении сказал Александр Усс.