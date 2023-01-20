В Красноярском крае вводят новую меру поддержки для участников СВО и их семей
В Красноярском крае вводят новую меру поддержки для участников СВО и их семей
Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Усс.
Сегодня в крае действует целый комплекс мер поддержки для мобилизованных граждан и членов их семей. Дополнительно к ним глава региона поручил ввести новую меру поддержки, которая будет действовать в адрес тех, кто пострадал во время военных действий.
Так, в зависимости от тяжести ранения, пострадавшим будет выплачиваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Напомним, что ознакомиться с актуальными мерами поддержки каждый может на сайте городской администрации.