В Красноярском крае вводят новую меру поддержки для участников СВО и их семей

Сегодня в крае действует целый комплекс мер поддержки для мобилизованных граждан и членов их семей. Дополнительно к ним глава региона поручил ввести новую меру поддержки, которая будет действовать в адрес тех, кто пострадал во время военных действий.

Так, в зависимости от тяжести ранения, пострадавшим будет выплачиваться от 300 до 500 тысяч рублей.

Напомним, что ознакомиться с актуальными мерами поддержки каждый может на сайте городской администрации.