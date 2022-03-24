В Красноярском крае выпустили уникальный календарь #своихнебросаем

Каждый месяц календаря — это героические даты в борьбе многонациональной России с фашизмом. В качестве иллюстраций авторы использовали фотографии знаковых памятников Красноярского края.

При этом в календаре отмечены не только важнейшие вехи Великой Отечественной войны. Например, Особое место занимает подвиг старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова. Во время спецоперации на Украине он, получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков. Офицеру присвоено звание Героя России.

В электронном варианте календарь доступен по ссылке.