В Красноярском крае выросла плата за капитальный ремонт

С 1 января величина взноса для владельцев квартир на первом или втором этажах многоквартирного дома (МКД) составит 12,81 рубля за квадратный метр. Для владельцев квартир на третьем этаже и выше в МКД без лифтов плата составит 12,31 рубля, а с лифтом — 12,81 рубля.

В 2024 году плата за капитальный ремонт составит:

– для владельцев квартир на первом или втором этажах многоквартирного дома (МКД) - 13,39 рубля за кв. м;

– для владельцев квартир на третьем этаже и выше в МКД без лифтов - 12,86 рубля за кв. м;

– для владельцев квартир на третьем этаже и выше в МКД с лифтом - 13,39 рубля за кв. м.

А в 2025 году:

– для владельцев квартир на первом или втором этажах многоквартирного дома (МКД) - 13,98 рубля за кв. м;

– для владельцев квартир на третьем этаже и выше в МКД без лифтов - 13,43 рубля за кв. м;

– для владельцев квартир на третьем этаже и выше в МКД с лифтом - 13,98 рубля за кв. м.

Напомним, размер платы за капремонт рассчитывается следующим образом: площадь квартиры умножается на размер взноса за один кв. м. Например, за квартиру площадью 50 кв. м на четвёртом этаже в МКД без лифта собственник будет платить 615,5 рубля, с лифтом — 640,5 рубля. Аналогичную сумму заплатит владелец квартиры площадью 50 кв. м на первом или втором этажах. Количество прописанных в квартире жильцов на величину взноса не влияет.