В Красноярском крае зафиксирован рост заболеваемости COVID-19

Как сообщил губернатор края, сегодня крайне важна профилактика коронавирусной инфекции, в первую очередь — вакцинация. Сформировать коллективный иммунитет и избежать эпидемии можно только так. Привиться сегодня может любой желающий. В четырёх прививочных пунктах норильчанам ставят двухкомпонентный препарат «Спутник V».

Напомним, что в Красноярье до сих пор действует масочный режим, а значит, норильчане обязаны носить защитную маску в общественных местах и транспорте. Также всё ещё необходимо соблюдать социальную дистанции в полтора метра. А при первых признаках простуды необходимо обратиться к врачу и ограничить посещение мест массового скопления людей.