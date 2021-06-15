МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Красноярском крае зафиксирован рост заболеваемости COVID-19

В Красноярском крае зафиксирован рост заболеваемости COVID-19

Главная / Новости / Общество

В Красноярском крае зафиксирован рост заболеваемости COVID-19

Впрочем, ухудшение ситуации наблюдается не только в регионе, но и по всей России.

В Красноярском крае зафиксирован рост заболеваемости COVID-19

Как сообщил губернатор края, сегодня крайне важна профилактика коронавирусной инфекции, в первую очередь — вакцинация. Сформировать коллективный иммунитет и избежать эпидемии можно только так. Привиться сегодня может любой желающий. В четырёх прививочных пунктах норильчанам ставят двухкомпонентный препарат «Спутник V».

Напомним, что в Красноярье до сих пор действует масочный режим, а значит, норильчане обязаны носить защитную маску в общественных местах и транспорте. Также всё ещё необходимо соблюдать социальную дистанции в полтора метра. А при первых признаках простуды необходимо обратиться к врачу и ограничить посещение мест массового скопления людей.

Фото Владимир Макушкин
15 июня в 10:19 540
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также