В Красноярском крае зафиксирован самый низкий в Сибири уровень безработицы

По данным краевой службы занятости уровень безработицы составляет 1%, в то время как средний уровень в Сибирском федеральнои округе - 1,8%. А при содействии службы занятости трудоустроено 69,8 тысячи человек.

По количеству заявленных в службу занятости вакансий регион тоже находится на первом месте в Сибирском федеральном округе (89,5 тысячи предложений на 1 августа).

«Работодатели расширяют трудовые коллективы и при этом пользуются различными мерами господдержки. Например, в январе-июле предприятия приняли свыше 650 новых сотрудников, за которых они получат субсидии - около 60 тысяч рублей на каждого. Подать заявку на участие в этой программе можно на портале «Работа в России», - подчеркнул руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Кроме того, регион занимает лидирующие позиции по обучению новым профессиям или повышению квалификации - 4,3 тысячи соискателей - максимальное число в Сибирском федеральном округе.