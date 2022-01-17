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В Красноярском крае зафиксированы первые случаи заболевания штаммом «омикрон»

В Красноярском крае зафиксированы первые случаи заболевания штаммом «омикрон»

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В Красноярском крае зафиксированы первые случаи заболевания штаммом «омикрон»

Об этом в своём Telegram-канале рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

В Красноярском крае зафиксированы первые случаи заболевания штаммом «омикрон»

«За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объёме», — написал он.

В России опасный штамм был впервые выявлен в начале декабря прошлого года. Завезли его туристы из Африки.

Фото Владимир Макушкин
17 января в 18:06 680
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