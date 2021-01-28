В Красноярском крае заметно снижается уровень безработицы

На сегодняшний день цифра стала ещё ниже. Всего на учёте в центре занятости стоят 48 тысяч жителей региона, уровень безработицы составляет 3,3 %.

По данным руководителя агентства труда и занятости населения края Виктора Новикова, самый пиковый период в 2020 году пришёлся на сентябрь, тогда на учёте стояло 74 тысячи граждан, и уровень безработицы был 5%. Но, несмотря на пандемию, этот показатель удалось сократить в 1,5 раза. Центры занятости региона активно помогали гражданам в поиске работы, были разработаны новые онлайн-сервисы, и к концу года был установлен рекорд - 64 тысячи граждан трудоустроены на постоянной основе.