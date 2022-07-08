В Красноярском крае запустили портал поставщиков «Сделано в крае»

Портал создан для того, чтобы компании смогли восстановить нарушенные логистические и производственные цепочки, а также призван автоматизировать оперативные сделки между заказчиками и поставщиками. Он нужен, чтобы развивать кооперацию между малыми и средними компаниями, помогать в оперативном поиске новых рынков сбыта продукции, стимулировать импортозамещение, повышать открытость и прозрачность контрактных решений. Кроме того, проект позволяет организациям, осуществляющим закупки, получать информацию о субъектах предпринимательства.

Портал создан по поручению губернатора края центром «Мой бизнес» и агентством развития малого и среднего предпринимательства края в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Красноярский край – один из самых больших по территории регионов страны, где сосредоточены самые разнообразные виды предпринимательской деятельности. Поэтому очень важно «познакомить» представителей бизнес-сообщества края друг с другом. Несколько раз на наших встречах с предпринимателями были случаи, когда одна компания рассказывала о своей продукции, а другая тут же делилась, что покупает аналог в Китае, а оказывается, могла бы договориться с «соседями» и это было бы экономически выгоднее», – отмечает руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова.

Зарегистрироваться на портале и внести данные о своей компании в единую базу может любой предприниматель, который работает в Красноярском крае. А воспользоваться данными могут компании со всей страны.

Портал был официально презентован на Всероссийском форуме «Импортозамещение» в Красноярске. «Предпринимателям в сложившихся условиях довольно сложно найти новых и, самое главное, проверенных контрагентов. Мы надеемся, что единый каталог товаров и услуг поможет преодолеть это препятствие. Регистрация и работа с порталом совершенно бесплатны», – рассказал руководитель региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Чтобы разместить информацию на портале, нужно зарегистрироваться на сайте центра «Мой бизнес» мойбизнес-24.рф, а если регистрация уже есть, то просто авторизоваться.

Подробнее о регистрации на портале «Сделано в крае» можно узнать по телефону 8-800-234-0-124 и по электронной почте: vopros@mb24.ru.