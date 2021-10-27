В Красноярском крае запустили сервис «Земля для стройки»

Проект «Земля для стройки» создан в рамках эксперимента по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости в целях вовлечения свободных, а также неиспользуемых земельных участков (территорий) для целей жилищного строительства.

С помощью нового сервиса норильчане могут на кадастровой карте подобрать интересующие их участки. Далее нужно отправить информацию о себе в уполномоченные органы, где определят статус собственности участка (федеральная, региональная, муниципальная, неразграниченная) и в зависимости от этого распределяет заявку.

В Росреестре обращают внимание на то, что уполномоченным органом по реализации проекта на территории нашего региона определено краевое министерство строительства. В Норильске определено 53 земельных участка и восемь территорий пригодных для жилищного строительства.