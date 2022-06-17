В Красноярском крае запустят единую карту «Енисейская Сибирь» на базе платёжной системы «Мир»

«Единая карта «Енисейская Сибирь» – очередной шаг на пути цифровизации, который призван повысить качество жизни наших земляков. Карта станет умным универсальным электронным ключом к современным сервисам и услугам. На одном электронном носителе будут объединены возможности банковской, скидочной и бонусной карт. Жители края получат удобный многофункциональный инструмент, станет проще предоставлять необходимые социальные сервисы. Соглашение с платёжной системой «Мир» поможет внедрению карты на территории края, будет способствовать развитию информационно-платежных услуг», - сообщил Александр Усс.

«Проект направлен в первую очередь на цифровую трансформацию социальной сферы и образования. Планируется, что на единую карту жители Красноярского края смогут получать социальные выплаты, включая региональные, а также пользоваться льготным проездом в транспорте. Кроме того, обучающиеся смогут применять карту жителя для прохода в образовательные учреждения и оплачивать питание в школах с учётом льгот. Жителям региона также будут доступны скидки при оплате покупок в местных магазинах благодаря использованию программы лояльности платежной системы «Мир»», - пояснил Владимир Комлев.

Поэтапное внедрение единой карты, которое проводится в рамках Стратегии цифровой трансформации региона и реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации», запланировано на 2022-2023 годы. При этом преимущества карты «Енисейская Сибирь» будут доступны всем жителям региона.