В Красноярском крае запустят единую карту «Енисейская Сибирь» на базе платёжной системы «Мир»
В Красноярском крае запустят единую карту «Енисейская Сибирь» на базе платёжной системы «Мир»
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Красноярского края Александр Усс и генеральный директор платёжной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о создании единой карты жителя Енисейской Сибири на базе национальной карты. Документом предусматривается технологическая поддержка данного проекта со стороны платёжной системы.
«Единая карта «Енисейская Сибирь» – очередной шаг на пути цифровизации, который призван повысить качество жизни наших земляков. Карта станет умным универсальным электронным ключом к современным сервисам и услугам. На одном электронном носителе будут объединены возможности банковской, скидочной и бонусной карт. Жители края получат удобный многофункциональный инструмент, станет проще предоставлять необходимые социальные сервисы. Соглашение с платёжной системой «Мир» поможет внедрению карты на территории края, будет способствовать развитию информационно-платежных услуг», - сообщил Александр Усс.
«Проект направлен в первую очередь на цифровую трансформацию социальной сферы и образования. Планируется, что на единую карту жители Красноярского края смогут получать социальные выплаты, включая региональные, а также пользоваться льготным проездом в транспорте. Кроме того, обучающиеся смогут применять карту жителя для прохода в образовательные учреждения и оплачивать питание в школах с учётом льгот. Жителям региона также будут доступны скидки при оплате покупок в местных магазинах благодаря использованию программы лояльности платежной системы «Мир»», - пояснил Владимир Комлев.
Поэтапное внедрение единой карты, которое проводится в рамках Стратегии цифровой трансформации региона и реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации», запланировано на 2022-2023 годы. При этом преимущества карты «Енисейская Сибирь» будут доступны всем жителям региона.